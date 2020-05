Gerrit Poort filmde voor de brandweer de brand bij S.E. Fireworks

20 jaar na de vuurwerkramp

Woensdag 13 mei 2020 is het exact twintig jaar geleden dat de vuurwerkramp letterlijk een gat in Enschede sloeg. Een ramp van ongekende proporties, waarbij 23 doden vielen. De Twentsche Courant Tubantia kijkt terug op deze ingrijpende gebeurtenis via een aantal bijzondere interviews uit de afgelopen twintig jaar, die we opnieuw brengen op Tubantia.nl.



