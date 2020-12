Getergde Twentse verpleegsector krijgt slechts vier medische militairen: ‘Dit zijn er echt veel te weinig’

De krijgsmacht stelt in totaal honderd medisch geschoolde militairen ter beschikking, die worden verdeeld over de plekken waar de situatie het meest precair is. Waar wel bedden zijn, maar geen personeel is om patiënten te helpen. Minister Grapperhaus repte twee dagen geleden nog over duizend mensen. Maar zoveel bleken er helemaal niet te zijn. En dat maakt bestuurder Dick ten Brinke van Liberein boos.