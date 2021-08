Gevaccineerde Tukkers kunnen weer dansen in Duitse disco’s: ‘Wir haben gewonnen’

In de afgelopen weken reden Twentse taxi’s geregeld groepen jongeren naar Index in Schüttorf en ZAK in Uelsen, discotheken vlak over de grens. Geen bussen vol zoals voor corona gebruikelijk was, geeft Bert Huisman uit Albergen aan, maar animo was er wel. Tot vorige week ook in Duitsland de dansgelegenheden op last van de overheid weer dicht moesten.