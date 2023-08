Gevelstukken vallen van winkelpand in Enschede, bouwinspectie is opgeroepen

Politie arresteert zes mannen in onderzoek naar grof uitgaansge­weld in Meppel

De politie heeft zes mannen aangehouden die zich in recente weekenden schuldig zouden hebben gemaakt aan het plegen van grof uitgaansgeweld in Meppel. De verdachten kwamen in beeld spoor na gesprekken met getuigen en slachtoffers en het bestuderen van camerabeelden.