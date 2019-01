Gewapende overval in Enschede, verdachte vlucht op fiets

Video MediaMarkt Enschede hele donderdag dicht als gevolg van brand

17 januari ENSCHEDE - De MediaMarkt in winkelcentrum De Klanderij in Enschede blijft in ieder geval donderdag nog dicht als gevolg van de brand in het magazijn eerder op de dag. Dat betekent dat de elektronicazaak de deuren niet kan openen tijdens de wekelijkse koopavond in Enschede. Onduidelijk is nog of de winkel vrijdag weer open kan.