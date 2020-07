Gewonde bij schietpartij naast basisschool in Enschede

updateENSCHEDE - Aan de Zuidhollandlaan in Enschede is dinsdagmiddag een schietpartij geweest naast De Europaschool. Een man is gewond geraakt. Politie is massaal aanwezig en doet onderzoek in de straat. De schutter is gevlucht.