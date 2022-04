Gezellige avond loopt uit de hand: OM eist 18 maanden voor verkrachting in Enschede

Eens een Tukker... Linda Voortman, één van de vier Enschedërs in het Utrechtse college: ‘Als ik hete soep eet, zeg ik nog altijd: ‘Poez’n’

ENSCHEDE/UTRECHT - Ze zat in de Tweede Kamer en is nu wethouder van Utrecht. Maar net als haar burgemeester Sharon Dijkstra en de collega wethouders Klaas Verschuure en Eelco Eerenberg, komt Linda Voortman (42) gewoon uit Enschede. „De plek waar je wieg heeft gestaan, bepaalt voor een belangrijk deel je leven. Dat mogen we nooit vergeten.”

3 april