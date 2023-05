Gezelligheid en ambitie gaan hand in hand bij jubilerende korfbalclub Nääs: ‘Ik wil naar Ahoy’

Levensloop De kick van een geheime zender ergens in Hof van Twente: ‘Iedereen in dit wereldje kent elkaar’

„Illegaal is mooi”, klinkt het stoer in dit afgetimmerde stuk boerenschuur in het landelijk gebied van Hof van Twente. Dit is een keet en meteen ook de studio van Kasteelboer FM, een van de vele piratenzenders in de streek. Het is een rijke traditie, die altijd omhangen is met een zweem van illegaliteit.