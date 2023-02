Gezocht: zingende (oud-) Wesseltjes om het legendarische koor van weleer tot leven te wekken

IS-strij­der Hasna A. uit Hengelo hield er in Syrië een slaaf op na en kwam terug met een schare kinderen

In maart 2015 vertrok de Hengelose Hasna A. naar IS-gebied in Syrië, en nam daarbij haar gehandicapte zoon Nourredine (toen 4) mee. Ze kwam terug met meer kinderen. Dinsdag staat ze in Rotterdam voor de rechter vanwege oorlogsmisdrijven. Ze had een jezidi als slaaf. Daarmee droeg ze volgens het OM bij aan de genocide en onderdrukking van deze religieuze minderheid.

10 februari