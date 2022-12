Glanerbrug, mes in je rug: lekker zo’n reputatie, maar hoe kom je eraf? En andere verhalen uit Enschede

Langere celstraf dreigt voor W., die in Glanerbrug een man bijna doodstak

Aleandro W. zou zaterdag een vrij man zijn. Dan eindigt de straf die hij kreeg voor poging tot doodslag. Gisteren hoorde hij echter in hoger beroep een langere celstraf tegen zich eisen, want de advocaat-generaal gelooft er niets van dat hij uit noodweer een man neerstak bij het station in Glanerbrug.

6 december