Glanerbrugse kater Bruce na jaren weer thuis: ‘Je wilt gillen van blijdschap’

Besmettin­gen op Twentse scholen: uitval de praktijk dit najaar

3 september ENSCHEDE - Een leerlinge van het Bonhoeffer College locatie Van der Waalslaan in Enschede bleek vorige week besmet met het coronavirus. Het meisje is inmiddels klachtenvrij en mocht maandag weer naar school. Uitval van leerlingen en docenten met klachten of een daadwerkelijke besmetting is iets waar alle scholen dit najaar mee te maken kunnen krijgen.