Gratis 300 kilo grofvuil storten, in strijd tegen rommel bij containers

Met video Mimi’s vriendin verongeluk­te bij rijden onder invloed: ‘Sindsdien geen enkel begrip meer’

De politie betrapte in de eerste tien maanden van dit jaar al fors meer mensen op rijden onder invloed dan in heel 2021. In Enschede steeg het aantal bekeuringen met bijna 30 procent. Beseffen inwoners aan welke risico’s ze zichzelf en anderen in het verkeer blootstellen? Verslaggever Josien Kodde vroeg het op straat. „Ik had slapeloze nacht van die ene misser.”

8 december