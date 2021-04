Gratis testen voor Nederlandse grensgangers na Duitse inzameling ‘Holland in Not’

Enschedese warenmarkt in diep dal; nieuwe testmaatre­gel houdt Duitsers thuis

11 april ENSCHEDE - Van best bezochte warenmarkt naar treurniswekkende bedoening. De Enschedese markt hapt naar adem. Het was al heel moeilijk. Maar nu de Duitsers een negatieve coronatest nodig hebben, is het bezoekersaantal van over de grens tot bijna nul gedaald.