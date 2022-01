Grensoverschrijdend gedrag is overal, niet alleen iets van ‘Hilversum’

Infarct op Twentse arbeids­markt dreigt: 7000 vacatures en nauwelijks werklozen

ENSCHEDE - Nog nooit waren er in Twente zoveel banen als nu en nog nooit was de werkloosheid in de regio zo laag: 3 procent. Omdat één op de vijf werkende Twentenaren binnen vijf jaar ook nog eens met pensioen gaat, dreigt er een infarct op de arbeidsmarkt.

19 januari