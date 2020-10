Grensregio is nu ook risicogebied voor Duitsers: ‘Dit heeft veel impact’

Jonge kunste­naars hopen op broed­plaats in oude drukpers­hal: ‘In Enschede is nog van alles mogelijk’

29 september ENSCHEDE - Een hapje eten, een biertje op het terras, kunst maken of bekijken, meedoen aan verrassende activiteiten in een hippe omgeving. In de broedplaats die een jonge kunstenaarsgroep voor ogen heeft, valt ook voor buurtbewoners en bezoekers veel te beleven. De drukpershal aan de Getfertsingel heeft alles in huis voor deze nieuwe bestemming, vinden ze.