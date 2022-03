Gribus van Enschedese wijk Stadsveld is een prachtplein geworden: ‘Nog aardig gescoord bij het NK tegelwippen’

Moeder en zoontje (9) in Enschede op straat, maar waar moeten ze naar toe? ‘Zelfs een sloopwo­ning is er niet’

ENSCHEDE - Emmy en haar twee jongste kinderen van 9 en 18 jaar zijn nu een week dakloos. Na een conflict met de vriendin bij wie ze inwoonden, staan ze op straat. De gemeente Enschede helpt ze in de zoektocht naar een huis, maar dat is niet te vinden. Daarom leven moeder en jongste zoon nu noodgedwongen in een hotel. ‘Dat is toch geen plek voor een kindje?’

28 maart