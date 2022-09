Griekse student doet 'alternatief' boodschappen in Enschede en krijgt werkstraf

Helemaal onopgemerkt gaat het ‘boodschappen’ doen niet. In de dagen voor 6 juni voelt de winkelmanager al nattigheid en houdt M. in de gaten. Volgens de Spar staat vast dat de Griek zeker elf keer op deze manier winkeldiefstal pleegde, hij moet de winkel nu elf keer 181 euro schadevergoeding betalen.

Bijbaantje?

Waarom hij niet gewoon even een bijbaantje nam, vraagt politierechter Sandra Huisman. Daarvoor had hij geen tijd zegt M. Hij zit de hele dag in de collegezaal. Op zijn horloge wijzend zegt hij: “Ik had nu ook in de collegebanken moeten zitten.” Als M. medelijden verwacht van de rechter, dan komt hij van een koude kermis thuis. “Ik ken anders genoeg studenten die gewoon een bijbaan hebben hoor”, reageert Huisman droog.