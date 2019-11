Grimmige sfeer bij scholen in Enschede, politie grijpt in

Oud-Haaksberge­naar in musical 't Schaep: ‘Ik word nooit op straat aangespro­ken’

9:37 ENSCHEDE - De TV-serie uit 1969 van Eli Asser & Harry Bannink is na 50 jaar in de theaters te zien als ’t Schaep met de 5 Pooten, de musical. Op de planken later deze week in het Wilminktheater in Enschede staat oud-Haaksbergenaar Paul Disbergen.