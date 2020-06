‘Groene boa’ Jarno staat ongewapend tegenover drugscriminelen in het Twentse buitengebied

ENSCHEDE - Hij is altijd alleen op pad, in gedeeltes van Twente waar bijna niemand komt. Jarno Wesselink overloopt drugsdealers en ziet schietincidenten in het buitengebied, maar optreden kan ‘de groene buitengewoon opsporingsambtenaar’ dan niet. Want hij is ongewapend. „Ze staan je gewoon uit te lachen”, zegt hij.