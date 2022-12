Groeten uit Enschede, de charme van oude ansichtkaarten: ‘Vroeger mocht je alleen op de voorkant schrijven’

oproep Alom gewaardeer­de kunstenaar Jan te Wierik was enorm vrijgevig met zijn werken: ‘Mensen? Liever een gebakken ei, of een biefstuk’

Hij hield eigenlijk niet zo van mensen, zei hij soms. Maar de mensen hielden wél van hem, de Haaksbergse kunstenaar Jan te Wierik. Precies 20 jaar na zijn dood is er een expositie van zijn werken uit het gemeentelijk depot in De Kappen in Haaksbergen. Maar wat hangt er eigenlijk bij mensen thuis?

23 december