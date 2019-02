Grolsch eist bij rechter dat Lidl stopt met Kornuit-kloon Kordaat

ENSCHEDE/ROTTERDAM - Supermarkt Lidl moet stoppen met de verkoop van bier met het merk Kordaat. De naam en de verpakking lijken te veel op Kornuit van Grolsch. Dat eiste Grolsch donderdag in Kort Geding bij de voorzieningenrechter in Rotterdam. Grolsch en Lidl hielden de rechtszaak beiden stil.

Lidl kwam vorig jaar november met een nieuw huismerk bier: Kordaat. Dat leek in veel opzichten wel heel erg op het Grolsch-merk Kornuit. De naam klinkt bijna hetzelfde, er staat in beide gevallen een cursieve letter op het label en bij Kordaat prijkt een stoere bebaarde man op het halsetiket: hetzelfde type als waar Grolsch in de reclame Kornuit mee aanprijst.

Brief gestuurd

Aanvankelijk reageerde Grolsch uiterst terughoudend. Hoewel merkdeskundigen riepen dat er genoeg aanleiding was voor een merkenrechtszaak, bleef het stil in Enschede. Maar nu blijkt dat na de lancering al de eerste brief richting Lidl is gegaan. “Maar daar heeft Lidl niet inhoudelijk op gereageerd. Ze lieten weten het niet met ons eens te zijn daarna bleef het stil", zo meldt woordvoerder Koert van 't Hof van Grolsch.

Meeliften

Daarop besloot de Twentse brouwer de juridische strijd aan te gaan. De partijen troffen elkaar donderdag bij de rechter in Rotterdam. Die moet in kort geding uitmaken of Lidl onmiddellijk moet stoppen met de verkoop van Kordaat, zoals Grolsch eist. Van 't Hof: “Wij bouwen al sinds 2013 zeer zorgvuldig aan de merknaam Kornuit. Aanvankelijk als submerk van Grolsch, maar het is inmiddels zo sterk dat het als zelfstandige merknaam bestaansrecht heeft. Daar fietst Lidl nu gewoon dwars doorheen. Zij liften met Kordaat mee op onze marketinginspanningen en dat brengt ons merk fundamenteel schade toe. Dit is verwarrend voor consumenten."

Lidl was donderdagavond niet voor commentaar bereikbaar.