Grolsch en Lidl begraven strijdbijl rond Kornuit en Kordaat (maar zwijgen over de ruzie)

luchtig nieuws Zorgperso­neel in Nijverdal doet Afrikaanse dans en Beltrumse koe heeft bijzondere verrassing

15 oktober ENSCHEDE - Het aantal besmettingen is zorgwekkend hoog, thuiswerken is weer de norm en de horeca zijn de komende weken gesloten. Nee, het lijkt erop dat we dit najaar nog niet van corona af zijn in Twente en de Achterhoek. Toch gebeurt er gelukkig ook nog genoeg leuks in deze regio. Een overzicht van leuk, lief, grappig en luchtig nieuws.