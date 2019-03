Grolsch in hoger beroep tegen Lidl's Kordaat

Klemtoon

Maar volgens het vonnis van de voorzieningenrechter is er geen sprake van verwarringsgevaar. De namen lijken weliswaar op elkaar: ze beginnen allebei met ‘kor’ en eindigen op ‘t’. Maar de klemtoon ligt op de tweede lettergreep en daarin zijn de letters verschillend. Daarom is te weinig overeenstemming om voor een gevaar van verwarring te zorgen, vindt de rechter. Verder zijn er niet voldoende visuele overeenkomsten in de beeldmerken van Kornuit en Kordaat. En worden beide merken niet naast elkaar verkocht in de supermarkt: Kordaat is alleen in Lidl-winkels verkrijgbaar, Kornuit in alle andere supermarkten en in de horeca.