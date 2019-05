Grolsch komt met alternatief voor kartonnen biertray op festivals

Vijf nominaties 1Twente voor Lokale Media Awards

27 mei ENSCHEDE - 1Twente heeft in totaal vijf nominaties in de wacht gesleept voor de Lokale Media Awards. Donderdag werd al bekend dat de Twentse omroep is genomineerd voor Omroep van het Jaar, maandag volgden vier nominaties in andere categorieën. De prijzen voor lokale omroepen worden op 14 juni uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum.