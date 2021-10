Grolsch lost juridisch conflict op met nieuw biertje: het Vredespijpje

Enschedese werkgever (39) verdacht van veelvuldig misbruik jongen (12): ‘Wilde alleen helpen’

ENSCHEDE/ALMELO - Rond de herfstvakantie van 2019 komt een 12-jarige jongen uit Enschede in contact met ondernemer Erwin T. in zijn woonplaats. Al snel heeft de jongen een bijbaantje, meerdere keren per week gaan de twee samen op stap om klussen te doen. Twee jaar later zit de 39-jarige ondernemer in het verdachtenbankje van de Almelose rechtbank, verdacht van het veelvuldig misbruiken van de jongen.

26 oktober