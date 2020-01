Grolsch-producten volop aanwezig op AliExpress, maar is het echt of namaak?

Wat ‘taalpapa’ Henk uit Enschede en vluchte­ling Tony van elkaar leren

10:22 ENSCHEDE - Henk Verschuren is taalbegeleider en werkte in het onderwijs. Tony Eid is vluchteling en werkte als bouwkundig ingenieur in Syrië. Samen publiceren ze een Arabische vertaling van een Nederlands grammaticaboek. Een middag op taalles in de bieb.