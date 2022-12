Groot verschil tussen kwaliteit en onderhoud van Enschedese speeltuinen, vindt BBE: hoe zit dat?

‘Onze speeltuinen en speelpleinen zijn qua onderhoud niet altijd goed verzorgd’, merkt BBE-raadslid Joffrey Vogelsang op. Dat is de lokale politicus opgevallen nadat een Enschedeër hem op Facebook een filmpje liet zien van de speeltuin op Boswinkel. Die is ‘interactief en mooi’, waarom kan dat op Stroinkslanden niet ook, vroeg de stadgenoot zich af.

Oude toestellen niet vervangen

Ja, waarom eigenlijk niet, dacht Vogelsang. ‘Ik zie wel een redelijk groot contrast tussen de speeltuinen’, merkt hij op. Er zijn hele mooie en er zijn speeltuinen die dringend wat liefde nodig hebben. Is daar eigenlijk wel een beeld van, wil hij weten. ‘Ook heb ik vernomen dat verouderde speeltoestellen worden verwijderd, maar niet automatisch worden vervangen, waardoor een speeltuin in kwaliteit dus achteruit gaat. Komt dit door ons beleid?’

Kwaliteitsverschil

De BBE’er wil nu van het college weten of de huidige staat van de speeltuinen en speelpleinen wel in kaart is gebracht en of het bekend is dat ze er niet allemaal even goed aan toe zijn. ‘En dat er tussen de verschillende speeltuinen een te groot kwaliteitsverschil is.’ Waarom worden versleten speeltoestellen niet altijd vervangen, vraagt hij zich af.