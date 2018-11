Grote doorbraak: Politie Oost-Nederland kraakt versleutelde chatdienst van criminelen

De server waarover de versleutelde communicatie plaatsvond, is ontdekt nadat de politie in Oost-Nederland, in een onderzoek naar witwassen, een leverancier van de cryptofoons op het spoor kwam. Dit zijn versleutelde telefoons waarmee criminelen dachten onbespied te kunnen communiceren.

Drugs en geld

,,Deze operatie heeft ons een unieke inkijk in de criminele wereld gegeven waarin vrijuit werd gecommuniceerd over strafbare feiten”, zegt Aart Garssen, Hoofd van de Dienst Regionale Recherche in Oost-Nederland. ,,Uiteraard heeft dit ook tot een aantal resultaten geleid. Zo hebben we een drugslab opgerold in Enschede. Ook hebben we in verschillende acties meer dan 90.000 euro aan contant geld aangetroffen, automatische wapens en grote hoeveelheden harddrugs, waaronder MDMA en cocaïne.”