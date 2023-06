Grote groepen militairen door de straat en schietgeluiden? Let op: hier kan het door komen

Verdachten van steekpar­tij in Glanerbrug weer op vrije voeten

De twee verdachten van betrokkenheid bij een steekincident in Glanerbrug afgelopen zaterdag zijn weer op vrije voeten. De rechter-commissaris besloot woensdag dat de 32-jarige verdachte niet in bewaring wordt gesteld. Zijn 59-jarige medeverdachte was dinsdag al heengezonden, zo bevestigt de politie.