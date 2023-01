Grote hennepkwekerij ontmanteld aan Oosterstraat, ook gestolen goederen gevonden

De inval is gedaan in een pand in de buurt van café De Kolk, maar de politie wil niet zeggen om welk adres het precies gaat. Ruim twee jaar geleden werden op de gemeentelijke ‘klachtensite’ Slimmelden meerdere meldingen gemaakt over dit café, onder andere over een ‘sterke henneplucht’ en ‘een komen en gaan van vage types in dure auto’s’. De bedrijfsleider deed de aantijgingen tegenover deze krant af als onzin.