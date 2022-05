Grote hennepkwekerij opgerold in woonwijk Enschede, buurt zonder stroom

Man (54) overleden na ongeluk met scooter in Enschede, automobi­list aangehou­den

ENSCHEDE - Een 54-jarige man is donderdag in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een aanrijding met een scooter in Enschede. Hij en de 51-jarige bijrijdster kwamen in botsing met een auto. De bestuurder daarvan, een 26-jarige man uit Enschede, is aangehouden.

27 mei