Grote Prijs van Haaksbergen voor biljarters: ‘De eerste 25 jaar dat ik hier speelde had ik niet eens een keu bij me...’

En opeens blijkt de ‘Oosten­rijk­se worst’ Wout Weghorst echt te kunnen voetballen

Als zelfs Wout Weghorst achteloos balletjes gaat wegleggen, alsof hij een geboren spelverdeler is, dan weet je dat er iets bijzonders gaande is. Woensdagavond scoorde de spits uit Borne weer niet voor Manchester United in de FA Cup tegen West Ham United (3-1), maar met zijn voetenwerk was hij misschien wel beter dan ooit.