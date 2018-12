Gynaecoloog Ellen Everhardt neemt afscheid van MST: ‘Bevalling is nooit routine’

Everhardt rekent voor dat ze in de beginjaren van haar carrière in ziekenhuis Stadsmaten en later MST meer dan 300 bevallingen per jaar deed. Een hoog aantal, in vergelijking met de huidige tijd. De laatste tien jaar ligt het gemiddelde per arts namelijk op 160. In de jaren 80 was dat bijna het dubbele. Dat kwam ook omdat het toenmalige ziekenhuis Stadsmaten nog maar drie gynaecologen in dienst had.