Hackers krijgen naailes: bijzondere cursus in hackerspace van Tkkrlab

Wat moeten hackers nu met naailes? Tenten leren naaien. Het is een bijzonder uitstapje dat op het programma staat bij het Tkkrlab, dat maandelijks op Cybersaturday workshops houdt. Normaal gesproken gaat het vaak over cybersecurity en dergelijke en dat gebeurt vooral achter het scherm. Maar dit keer zitten de hackers achter de naaimachine.

Draadje erdoor en een mooie zigzagsteek maken, leuk. Maar Dave Borghuis van Tkkrlab, wat hebben hackers daar nu aan?

„Tkkrlab is een club van mensen met allemaal eigen interesses. Wij vragen voor onze workshops altijd aan leden wat ze zelf leuk vinden om te doen. En toen bleek één van de leden zelf tenten te naaien. Hij wilde daar wel een workshop over geven, maar toen dachten we: tja, dan zet je die mensen voor het eerst achter een naaimachine. Dat moet je allemaal eerst uitleggen en dat gaat veel tijd kosten. Misschien moeten we eerst een middag de beginselen van de naaimachine doen.”

En zo staat er tussen het 3D-printen en programmeren ineens op de agenda: Cybersaturday, basis naaimachine. Oefenen met kussenslopen maken. En de keer erop: Cybersaturday, tenten maken. Verrassend. Kan ik met zo’n eigengemaakte tent echt op vakantie?

„Ja, het zijn echte tenten. Die jongen maakt van alles. Sommige tenten zijn 5 bij 5 meter, hij maakt koepeltenten, echt leuk. Een keer in de vier jaar hebben we een groot hackerevenement, daar stonden we de vorige keer met een eigen tentenvillage. Ook eentje van hem. Die was groot genoeg om rechtop in te staan.”

Naaien is sowieso een nuttige hobby. Ga je het zelf ook leren?

„Haha, nee. Maar naaien heeft ook niet mijn interesse. Ik ben toch meer van het organiseren.”

Hoeveel mensen kunnen er komen? Heb je wel genoeg naaimachines?

„Er kunnen vijftien mensen meedoen, we hebben nu één aanmelding. Ik denk wel dat er nog meer komen. We hebben zelf in elk geval al drie naaimachines. Ik denk dat we er wel vier of vijf kunnen krijgen, en ik hoop dat mensen er zelf een kunnen meenemen. Iedereen is welkom, het idee van de workshops op Cybersaturday is juist dat we ook mensen van buitenaf naar het Tkkrlab trekken. En het is gratis.”

CyberSaturday 4 maart: introductieles leren omgaan met de naaimachine. Als voorbereiding op de workshop tenten maken op 18 maart. Beide keren vanaf 14.00 uur. Aanmelden kan via tkkrlab.nl. Op 25 maart is er tussen 14.00 en 20.00 uur open dag in de hackerspace aan de Marssteden 98 in Enschede.