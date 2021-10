Handgranaat gevonden bij afvalbrengpunt van Twente Milieu in Enschede

video Smakenrad in Enschede brengt oude vrienden weer bij elkaar: ‘Er gaat niets boven een bitterbal met uitzicht’

3 oktober ENSCHEDE - Eten in een reuzenrad: het kan sinds dit weekend in het Volkspark in Enschede. Oude vrienden hieven zaterdag het glas in een van de restaurant-cabines van het Smakenrad dat zich nog tot het einde van de maand boven de stad verheft.