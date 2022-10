Hard werken, geen hobby’s en nooit vakantie, toch is paardentrainer Lambertus uit Usselo gelukkig: ‘Ik ga nooit met pensioen’

Arrestatie­team pakt verdachte van overval op snackbar in Enschede: vuurwapen aangetrof­fen in woning

ENSCHEDE - Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagmorgen in Enschede een 38-jarige verdachte aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op een snackbar aan de Poolmansweg op 8 oktober. In de woning van de verdachte is bij een doorzoeking een vuurwapen aangetroffen.

27 oktober