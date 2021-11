Hartenkreet van Twentse uitvaartleidsters Heidi en Natasja: een warm lichaam is aangenamer te verzorgen

cijfers per regio Steeds meer lifestyle­coa­ches in Twente, maar minder dan in rest van Nederland

ENSCHEDE - Het aantal lifestylecoaches in Twente is in de afgelopen vijf jaar explosief gegroeid. Op 1 november 2016 stonden in onze regio 41 coaches geregistreerd, dit jaar waren dat er op diezelfde datum 122. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

23 november