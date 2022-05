Hartpatiënt sneller uit Thoraxcentrum van MST dankzij innovatie

Van Vollenho­ven opent Special Olympics in FBK-stadion

HENGELO - Hoog bezoek in het FBK-stadion in Hengelo volgende week vrijdag. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven geeft die avond het startsein voor de Special Olympics, waarbij 2300 sporters gedurende drie dagen in heel Twente het tegen elkaar opnemen in 25 takken van sport.

30 mei