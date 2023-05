Hartstikke ‘hellig’, knap van zo’n blaag

Eén fan van FC Twente betaalt al elf jaar maande­lijks voor die ene beker bier die hij gooide

Elf jaar geleden gooide een FC Twente-supporter een beker bier op het veld. Sindsdien betaalt hij maandelijks, voor de boete die de club kreeg. Hij wel. Een verhaal over het claimen van schade op fans die zich misdroegen (en hoe lastig dat in de praktijk is).