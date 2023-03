Heldere omleiding via Parkweg. En in vakantie? ‘Dan kan de Westerval weer even open’

Uit in de regio Twente en Drenthe decor voor oorlogs­film Grenzeloos Verraad: ‘Oorlog was ook een strijd tussen eer en geweten’

Een Duitse officier komt tijdens de Tweede Wereldoorlog in gewetensnood, keert getraumatiseerd terug van het front en krijgt in Oost-Nederland een relatie met een joodse onderduikster. Peter Nillesen (57) beschrijft de strijd tussen eer en geweten en speelt de hoofdrol in de oorlogsfilm Grenzeloos Verraad, waarin ook oud-schaatser Erik Hulzebosch figureert als verzetsman. Twente en Drenthe vormen het decor in deze productie, die vanaf april in de bioscopen draait.