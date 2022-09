Helft van de advocaten wordt bedreigd, hoe zit dat in Twente? ‘Heel herkenbaar’

Enschede krijgt er officieel een studenten­huis bij: het fictieve Huize Enschede

ENSCHEDE - Nog een paar uurtjes, dan heeft Enschede er een studentenhuis bij. Huize Enschede wordt vanavond erkend als ‘officieel’ studentenhuis. De doop van het fictieve huis gebeurt met een feestje in De Kleine Willem. Het is meteen de aftrap van een serie voorstellingen geïnspireerd op het studentenleven in de stad. Bran Remie (34) schreef het.

