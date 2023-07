Hellendoornse Mevy wint verkiezing Miss Teen Netherlands en mag volgend jaar naar India

André Manuel heeft oplossing voor boeren én doorstart vliegveld Twente: ‘Boer’ncoke exporteren’

Als we ons nou eens in plaats van op de varkens op de papaver gaan storten? Dat de Nederlandse boeren zich gaan heroriënteren op de arbeidsmarkt. Het slachtvee er uit. De harddrugs er in. De know-how is er. En de vraag ook. Als we de cocaïne produceren in het buitengebied van Bladel, dan moet u eens opletten hoe snel die zogenaamde brug tussen stad en platteland verdwenen is. Hele korte lijntjes. Daar houden ze van.