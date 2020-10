Helmut Rahn: de turbulente Twentse jaren van een Duitse voetballegende

Arend van der Wel, teamgenoot van Helmut Rahn, vertelt hoe hij en trainer Friedrich Donenfeld in kroegen gingen zoeken naar de rechtsbuiten als die ’s avonds weer eens niet thuis werd aangetroffen. „Ik wist niet dat er langs de grens zoveel cafés waren”, verzucht Van der Wel in 2006 in Kicken beim Feind?. Het is de toepasselijke titel van een boek over Duitse voetballers die in Nederland speelden en andersom.