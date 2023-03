Hendrik Jan Bökkers en Albert Bartelds met streektaalshow in negen Oost-Nederlandse Hanzesteden

Wel of geen muskusrat­ten voor restau­rants en andere splijtzwam­men voor water­schaps­be­stuur­ders

Politiek hoeft niet saai te zijn. Zelfs niet als het gaat om een debat over het waterschap, zoals maandagmiddag bleek bij een verkiezingsbijeenkomst op hogeschool Saxion. Zo waren de aspirant-bestuurders zeer verdeeld over de vraag of de gevangen muskusratten ter consumptie aan het publiek aangeboden moeten worden…