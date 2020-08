Hengeloër (28) krijgt bijtende vloeistof in gezicht bij beroving in centrum Enschede

Video Politie doet inval in flatgebouw in Enschede

18 augustus ENSCHEDE - Dinsdagmiddag is de politie een flatgebouw aan de Wienebrink in Enschede binnengevallen. Het is onduidelijk wat er precies gaande is, de omgeving is afgezet. Volgens een getuige is één persoon door het arrestatieteam geboeid afgevoerd.