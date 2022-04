Hengeloërs Peter H. en Tim W. blijven vastzitten voor groot drugslab Boekelo, lijst aanklachten groeit

Enschedeër Brian Madho herpakt strijdbijl: ‘Ik ben onterecht als fraudeur neergezet

ENSCHEDE - Zorgbureau Maatwerk werd door Enschede weggezet als fraudeur. Een bureau dat over de rug van kwetsbare mensen geld opstreek. Maar was dat ook zo? Justitie ging niet tot vervolging over. De oud-directeur van Maatwerk, Brian Madho, graaft de strijdbijl op en bereidt een schadeclaim voor.

27 april