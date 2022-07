Hengelose verdachten van groot drugslab in Boekelo blijven voorlopig achter tralies

Na een lange pro-formazitting, waarbij H. via een videoverbinding mee kon luisteren en W. wel aanwezig was in de zaal, vroegen de advocaten Roy van der Wal namens H. en Dennis Vlielander namens W. om schorsing van de voorlopige hechtenis van hun cliënten. Maar zij kregen nul op rekest. De verdenking tegen de twee is zelfs uitgebreid naar de handel in en het bezit van een grote partij cocaïne.