Henk hoeft zijn fraaie cijferlijst uit 1972 die bij de Oldenzaalse kringloop opdook niet terug

OLDENZAAL - Kringloop De Beurs in Oldenzaal ondervond deze week de reikwijdte van sociale media. De kringloopwinkel meldde op Facebook dat er een cijferlijst uit 1972 tussen de tweedehandsgoederen was opgedoken.

De lijst behoorde toe aan H. Stroobach, die in 1972 op de Christelijke Technische School de Talmaschool in Veenendaal zat. Stroobach zat op dat moment in het tweede leerjaar op de afdeling Metaalbewerking.

Stroobach heeft een prima cijferlijst en is ook bevorderd naar het volgende leerjaar. De Beurs wist niet precies hoe de cijferlijst in Oldenzaal is beland. Maar riep mensen op om te helpen zoeken naar de eigenaar. Via Facebook was die vraag opmerkelijk snel beantwoord.

Via Geesteren

Karin Stroobach-Drost meldde zich vanuit Amerongen, nabij de Utrechtse Heuvelrug. „Zoek niet verder H. Stroobach is terecht. Henk is mijn man en wij wonen in Amerongen.” Karin kon ook verklaren hoe de lijst van Henk in Twente was beland. „Na het leegruimen van het huis van de vader van Henk, heeft Henks zus boeken naar een kringloopwinkel in de buurt gebracht. Zij woont in Geesteren en de cijferlijst zat waarschijnlijk in die boeken.”

De Beurs kon Henk Stroobach niet blij maken met de vijftig jaar oude cijfers. Zijn vrouw Karin was daar duidelijk over, hoe mooi de cijfers ook zijn. „Henk hoeft hem niet terug.”

Op Facebook meldde zich nog wel een nieuwe kandidaat voor de cijferlijst, die zo keurig bewaard was gebleven. „Ik neem hem graag over. Is toch een stukje geschiedenis.”