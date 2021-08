Henk Jan (57) uit Boekelo schoot in Duitsland drie zwijnen in anderhalf uur

mystery guests Universi­teit Twente kraakt Testen voor Toegang: controle gaat zelden goed

30 juli ENSCHEDE - Het systeem Testen voor Toegang was vanaf het begin in mei niet waterdicht. De Universiteit Twente (UT) heeft dat aangetoond door in die periode ‘mystery guests’ naar evenementen te sturen. Deze bezoekers probeerden binnen te komen, zonder dat zij altijd aan de voorwaarden voldeden. Slechts in 2 van de 14 gevallen ging de controle goed en werd het protocol nageleefd.