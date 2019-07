Hercules scheert deze week als oefening over Oost-Nederland; boeren huiverig

Piz­za-ge­sprek moet overlast van jongeren bij Performan­ce Factory in Enschede voorkomen

30 juni ENSCHEDE - Instanties als Alifa, Domijn, politie en gemeente gaan regelmatig in gesprek met jongeren die zich ophouden op het terrein van de Performance Factory. Het is een van de belangrijkste middelen om de overlast en baldadigheid te bestrijden waarvan hier sinds een maand of twee sprake is, vooral in de avonduren. Er wordt soms vuurwerk afgestoken, er ligt nogal eens zwerfafval, er zijn ruiten ingegooid en er wordt gescheurd met scooters.